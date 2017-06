Partido que não existia há dois meses conquista maioria absoluta em França

Depois do Eliseu, Emmanuel Macron conseguiu agora a maioria absoluta no parlamento com o seu novo partido, "A república em marcha". Já o Partido Socialista francês só conseguiu 29 deputados, muito abaixo dos 295 eleitos nas ultimas legislativas. A taxa de abstenção bateu um recorde e Marine le Pen foi eleita deputada pela primeira vez