Pai de Anis Amri descreve-o como jovem problemático

Antes do principal suspeito do ataque terrorista em Berlim ter sido morto, a mãe de Anis Amri revelou que a última vez que falou com o filho foi na passada sexta-feira. A família estranha o facto de Anis ter deixado a verdadeira identificação no camião que matou 12 pessoas num mercado de Natal