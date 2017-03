Os segredos da silhueta de Kate Middleton e Letízia Ortiz

Kate Middleton tem cada vez mais uma imagem de elegância, a rainha Letizia Ortiz há muito que optou por mudar os hábitos alimentares. Sinal que as mulheres das casas reais estão atentas à imagem e cumprem dietas que as ajudam a transformar a silhueta.

Numa altura do ano em que as preocupações com o corpo aumentam, fomos à procura dos segredos das dietas mais desejadas