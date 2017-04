O que levou Theresa May a convocar eleições antecipadas?

A primeira ministra britânica decidiu convocar eleições antecipadas, já a 8 de junho. Theresa May quer reforçar a maioria conservadora para ter uma melhor posição negocial nas conversações para a saída do país da União Europeia. Em grande desvantagem nas sondagens, os partidos da oposição acolhem com aparente entusiasmo a ida às urnas.