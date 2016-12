O Natal foi "tomado refém pelo materialismo"

O Papa Francisco denunciou que o Natal foi feito refém pela mundanidade e pelo materialismo. Uma mensagem do Sumo Pontífice na missa do galo ontem à noite no Vaticano. Já este domingo, a mensagem "urbi et orbi" para milhares de fiéis na Praça de São Pedro teve apelos à paz, especialmente na martirizada Síria.