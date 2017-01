O legado do primeiro presidente negro dos EUA

Chegou à Casa Branca em plena crise e criou mais de 11 milhões de empregos. Cresceu mais do que a Europa, sem austeridade. Conseguiu alargar a saúde para mais 20 milhões de americanos e o casamento para as pessoas do mesmo sexo. Mas também falhou, como o provam a manutenção de Guantánamo e da lei das armas.