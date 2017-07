O G20 na hora do "willkommen"

Sem se preocupar em demasia com os protestos nas ruas de Hamburgo - imagem de marca de quase todas as cimeiras do G20 - os líderes mundiais lá se reviram e encontraram. A chanceler Merkel fez o seu papel de anfitriã. Recebeu os que chegavam: fosse o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, ou o canadiano, Justin Trudeau, que trocou um efusivo abraço com o presidente francês Emmanuel Macron. Na hora do cocktail de boas vindas, Jean-Claude Juncker, da Comissão Europeia, cumprimentou com beijos um dos mais chegados, o espanhol Mariano Rajoy - que foi convidado, para a cimeira - fez por se mostrar, tal como a britânica Theresa May, que distribuiu cumprimentos. Até que chegou o momento mais aguardado: o primeiro encontro ao vivo e em carne e osso entre o norte-americano Donald Trump e o russo Vladimir Putin. Ficou tudo registado num filme partilhado pela chancelaria germânica