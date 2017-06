Número três do Vaticano acusado de abuso sexual de menores

As suspeitas de abusos sexuais de menores chegaram a um dos mais influentes cardeais da igreja Católica. A polícia australiana acusa o número três do vaticano de múltiplos crimes. O Cardeal George Pell, bispo emérito de Sidney, nega as acusações e recebeu licença do Papa Francisco para comparecer em tribunal na Austrália no próximo mês