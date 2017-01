Novo motim numa prisão brasileira ligado à guerra entre fações criminosas

O motim aconteceu no maior complexo penitenciário do estado do Rio Grande do Norte, provocando pelo menos 10 mortos, e está a ser tratado como um novo episódio na guerra entre fações criminosas no interior das prisões brasileiras. Terminou com a intervenção da polícia militar e do BOPE, batalhão de operações especiais