Nesta corrida, cortar a meta com a mulher às costas vale um barril de cerveja

Dezenas de casais participaram numa corrida de pura diversão no Reino Unido: os maridos são convidados a carregar as mulheres às costas num percurso lamacento e o primeiro casal a cortar a meta recebe um barril de cerveja. Este ano, houve um casal de lésbicas no meio dos casais heterossexuais