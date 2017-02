Mossul: forças iraquianas recuperam base militar junto ao aeroporto

Em Mossul, as forças iraquianas tomaram de assalto a base militar de Ghozlani e entraram nos primeiros bairros do sudoeste da cidade, um dia depois de terem conquistado o que resta do aeroporto. Além disso, o primeiro-ministro iraquiano anunciou os primeiros raides aéreos contra o Estado Islâmico em território da Síria