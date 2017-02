Milhares de pessoas continuam encurraladas pela guerra em Mossul

Milhares de civis tentam fugir do oeste da cidade iraquiana, de zonas ainda controladas pelos radicais do autointitulado Estado Islâmico. Enquanto prossegue a ofensiva do exército iraquiano pelo controlo de Mossul, admite-se que quase um milhão de pessoas lá esteja, sem alimentos para sobreviver