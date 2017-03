Menina de 5 anos resgatada da janela do 7º andar

As imagens de um vídeo amador mostram a criança do lado de fora da varanda. Os bombeiros só conseguiram resgatá-la com recurso a uma autoescada. Mas até concluírem a operação, foi colocado um colchão no solo como prevenção.

A menina foi deixada sozinha em casa pela mãe, que a deixou a dormir para ir ao ginásio. A mãe chegou ao local quando as operações de resgate já estavam praticamente terminadas e foi detida pelas autoridades para interrogatório. De acordo com a polícia a criança ficou entregue aos cuidados do pai.