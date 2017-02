Meio-irmão do líder da Coreia do Norte foi envenenado

Há um novo e misterioso desenvolvimento a envolver o regime da Coreia do Norte. O irmão mais velho do presidente Kim Jong Un, foi assassinado na Malásia. Aguardava um voo para Macau quando foi atacado por uma mulher que o envenenou com um tecido no rosto.

Fontes sul-coreanas indicam que a assassina é agente da Coreia do Norte