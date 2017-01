Marcelo: Portugal não confunde o combate ao terrorismo com a xenofobia

Presidente da República diz que Portugal não confunde o combate ao terrorismo com a xenofobia ou a intolerância. Comentando as linhas políticas do presidente do norte-americano, e sem nunca referir o nome de Trump, Marcelo diz que Portugal não vai tomar posições que vão contra a forma como queremos que os portugueses sejam tratados lá fora.