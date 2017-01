Manifestações anti-Trump já levaram à detenção de quase 100 pessoas

Grande operação de segurança no Capitólio e na Grande Alameda, em Washington, onde decorreu a cerimónia de posse do novo presidente dos EUA, Donald Trump. Mas houve cenas de violência nas ruas adjacentes da capital norte-americana. Montras partidas, caixotes do lixo destruídos e carros danificados foram as marcas deixadas pela revolta de centenas de ativistas