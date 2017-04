Khan Cheikhoun: a aldeia síria que volta a ser bombardeada

A aldeia síria que foi alvo de um ataque com armas químicas no início da semana voltou a ser bombardeada. De acordo com a CNN, os ataques aéreos recomeçaram ontem não havendo para já registo de vítimas mortais.

Desde a resposta militar dos Estados Unidos ao ataque com armas químicas, que a tensão entre russos e norte-americanos está a aumentar.

Numa posição de força, a Rússia mandou mais uma fragata a caminho da Síria.