Juiz nomeado por Trump: críticas a juízes "desanimadoras e desmoralizantes"

O juiz nomeado por Donald Trump para o Supremo Tribunal considerou as críticas do presidente ao sistema judicial desanimadoras e desmoralizantes. Mas Trump diz que as palavras do magistrado foram deturpadas pelo senador democrata que as tornou públicas, o novo inquilino da Casa Branca acusa o senador de mentir sobre ter feito o serviço militar no Vietname.