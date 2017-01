Istambul: já há 16 detidos por suspeitas de ligação com o ataque

Esta terça-feira, mais oito pessoas foram detidas em Istambul por suspeitas de ligação com o atentado terrorista da passagem de ano. Duas delas foram capturadas no aeroporto da cidade e sabe-se que não são de nacionalidade turca. Entretanto, surgiram novo vídeos que mostram a cara do presumível autor do massacre