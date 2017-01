Imagens impressionantes mostram colapso de hotel no Peru

Um hotel inteiro ruiu no Peru depois do aluimento das terras em que assentava na margem de um rio. A derrocada aconteceu na pequena cidade de Lircay, onde choveu durante dez horas seguidas de quarta para quinta-feira. O colapso do hotel "La Hacienda" não provocou vítimas, pois o edifício já tinha sido evacuado. Vários prédios em construção nesta cidade peruana também ruíram devido às cheias