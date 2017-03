Homem fica pendurado em prédio após andaime onde trabalhava cair

Em Miami, nos Estados Unidos, um trabalhador foi salvo da fachada de um prédio depois da queda de um andaime. O homem ficou durante algum tempo agarrado a uma das janelas do edifício do "Grand Bay Resort". As equipas de resgate conseguiram retirá-lo em segurança. Foi depois transportado para o hospital.