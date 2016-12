Há um ferido espanhol entre as vítimas do ataque em Berlim

O relato do ataque no mercado de natal é de terror e sofrimento. O mercado estava cheio de gente e as testemunhas dizem que o camião de 25 toneladas só parou ao fim de cerca de 80 ou cem metros. Ao longo desse percurso derrubou todas as bancas atropelando dezenas e dezenas de pessoas