Guerra aberta entre a Holanda e a Turquia

Está aberta uma guerra diplomática entre a Turquia e a Holanda. O Governo holandês proibiu a aterragem do ministro turco dos Negócios Estrangeiros em Roterdão e o presidente da Turquia chamou ao Governo holandês "resquícios de nazis e fascistas".

Depois da Alemanha e da Áustria, este é mais um conflito entre as autoridades de Ancara e um dos seus aliados da NATO. Em causa, as restrições à participação de governantes turcos em comícios com os seus imigrantes na Europa, com vista ao referendo do mês que vem sobre o reforço dos poderes presidenciais na Turquia.