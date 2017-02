Forças iraquianas fazem progressos na reconquista de Mossul

O Exército iraquiano tomou o aeroporto de Mossul e entrou na base militar de Gozlani, situada no sudoeste da cidade. É um passo importante para a conquista da parte ocidental da cidade, a segunda maior do país, que está sob controlo do Estado Islâmico há mais de dois anos.

Com uma malha urbana mais apertara e com 750 mil civis pelo meio, este é um desafio particularmente delicado para os soldados iraquianos.