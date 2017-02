Fillon nega ilegalidades no emprego da mulher

François Fillon não desiste da sua candidatura à presidência francesa e nega qualquer ilegalidade ou falta de ética no caso do emprego da mulher como sua colaboradora. O antigo primeiro-ministro deu, esta segunda-feira à tarde, a primeira conferência de imprensa desde que estourou o escândalo, que já levou o casal a ser interrogado pela polícia. Em causa, está a suspeita de que o trabalho de Penelope Fillon como assessora parlamentar do marido era fictício.