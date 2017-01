Ex-concorrente de "O aprendiz" processa Trump por negar abuso sexual

A três dias de assumir a presidência dos EUA, Donald Trump enfrenta um processo na justiça, interposto por uma das mulheres que diz ter sido vítima de abuso sexual do republicano eleito. Summer Zervos, ex-concorrente do programa "O aprendiz", já tinha acusado o magnata de abuso sexual numa conferência de imprensa pública em outubro do ano passado. Norte-americana, de 41 anos, acusa Trump de a ter beijado à força e apalpado