EUA ponderam ação militar na Síria

O presidente dos Estados Unidos está a ponderar uma ação militar na Síria. Donald Trump quer castigar o regime de Assad pelo ataque químico de terça-feira e está a avaliar opções militares.

Hoje mesmo, o governo turco anunciou que as autópsias de três vítimas do ataque confirmaram que elas foram mortas por uma arma química lançada por aviões do governo sírio.