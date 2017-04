EUA: Lusodescendente afasta-se da investigação à ingerência da Rússia

Nos Estados Unidos, o congressista luso-descendente Devin Nunes afastou-se da chefia da investigação da câmara dos representantes à ingerência da Rússia na campanha presidencial do ano passado. O republicano diz que o faz para responder a acusações infundadas feitas contra ele no gabinete de ética do congresso.

Isto no mesmo dia em que Donald Trump recebe na Florida o presidente chinês, naquela que é a cimeira mais importante até agora do seu mandato.