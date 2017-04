EUA admitem que estão em curso "passos" para remover Assad do poder

Os Estados Unidos garantem que estão a ser dados passos para tirar Bashar Al-Assad da presidência da Síria, o país em guerra, onde ainda esta semana um ataque com armas químicas matou quase uma centena de pessoas. As palavras são do secretário de Estado, Rex Tillerson, que aconselhou a Rússia a reconsiderar o apoio dado a Bashar Al-Assad