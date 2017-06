EUA abatem aeronave do regime ou seus aliados pela segunda vez em três dias

Desta vez foi um "drone" iraniano, no leste do país, perto da fronteira com o Iraque. É mais um elemento na tensão crescente entre Washington e a Rússia, que na segunda-feira já ameaçou tomar como alvo qualquer avião americano que estejam em acção para oeste do rio Eufrates.