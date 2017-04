Dupla explosão faz dezenas de mortos no Egito

No Egito, houve este domingo de manhã, duas explosões em duas igrejas cristãs coptas. Uma em Tanta, no norte do país, e a segunda em Alexandria.

O ataque mais grave resultou para já no saldo provisório de 25 mortos e 69 feridos que estavam na cerebração do Domingo de Ramos, quando faltam 20 dias para a visita do Papa ao Egito.