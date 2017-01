Dois mortos após queda de pequeno avião nas celebrações do dia da Austrália

Um pequeno avião despenhou-se num rio sob o olhar de milhares de espetadores que assistiam às celebrações do dia da Austrália. Duas pessoas morreram no acidente. O hidroavião sobrevoava o rio Swan, em Perth, quando se despenhou. A polícia australiana confirmou a morte do piloto e do parceiro, de nacionalidade Indonésia. O avião participava num espetáculo aéreo que antecedia o fogo-de-artifício de celebração do feriado nacional da Austrália. O espetáculo foi cancelado na sequência do acidente