Desfeito mistério em volta da identidade do atacante de Londres

Khalid Masood, nascido Adrien Elms, foi abatido pela polícia depois de ter esfaqueado um agente nos jardins do parlamento, onde tentara entrar com o carro. Britânico, nasceu em Kent, no sudeste da Inglaterra, tinha 52 anos e atualmente vivia na região de West Midlands, bem no centro de Londres.