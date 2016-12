Corpo de embaixador russo na Turquia já chegou a Moscovo

Foi a última viagem de Andrey Karlov. O corpo do diplomata russo de 62 anos saiu da Turquia com honras de Estado e com a bandeira russa, numa cerimónia que contou com a presença do primeiro-ministro turco.

Uma equipa de investigadores russos e turcos está a investigar o atentado em Ancara, que resultou na morte do embaixador russo.