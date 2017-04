Coreia do Norte avisa que usará arma nuclear se for atacada

A Coreia do Norte avisa que usará armas nucleares para responder a um ataque dos Estados Unidos. A ameaça de Pyongyang chega horas depois do vice-presidente norte-americano, Mike Pence, ter garantido que Washington não tolera mais testes nucleares ou de mísseis da Coreia do Norte e que a era da paciência estratégica acabou