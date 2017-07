Cinco pessoas atacadas com ácido no norte de Londres

Em Londres, um adolescente foi detido por suspeitas de envolvimento em cinco ataques com ácido, ocorridos no espaço de cerca de uma hora no nordeste da cidade. De acordo com a imprensa britância, todas as vítimas foram atingidas no rosto e tiveram que receber assistência hospitalar. Polícia acredita que todos os incidentes estão ligados