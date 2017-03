CIA acusa Wikileaks de fortalecer inimigos dos EUA

A CIA acusa a Wikileaks de estar a fortalecer os inimigos da América com a divulgação de documentos que mostram a espionagem massiva da agência norte-americana. A Casa Branca diz que Trump está muito preocupado, não com o que poderá fazer a CIA, mas sim com a fuga de informação que põe em causa a segurança nacional dos Estados Unidos