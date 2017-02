Caprichos de Trump baralham funcionários da Casa Branca

Imprensa norte-americana diz que o presidente dos EUA gosta de passear pela residência oficial de roupão de banho, que vê demasiada televisão por cabo, que os memorandos não podem ter mais de uma página. Trump também se queixa que as toalhas para limpar as mãos no avião presidencial, o Air Force One, não são suficientemente macias. (Aline Raimundo)