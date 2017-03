Brexit: Reino Unido vai ativar Artigo 50 já na próxima semana

No dia 29 de março, a primeira-ministra britânica, Theresa May, vai enviar uma carta ao Conselho Europeu a comunicar oficialmente a intenção do Reino Unido de sair da União Europeia. Seguem-se as negociações com Bruxelas que deverão levar cerca de dois anos