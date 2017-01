Brasileiros com dúvidas sobre acidente de avião que matou juiz

Opinião pública no Brasil encara com supressa e alguma dúvida o acidente de avião de quinta-feira. Despenhou-se em Paraty um pequeno avião a jato onde viajava o juiz do Supremo Tribunal Teori Zavascki que era relator do processo Lava-Jato