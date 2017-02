Brasil: sem polícia nas ruas houve mais de 100 mortos em seis dias

Vivem-se dias de violência no estado do Espírito Santo, no Brasil. Desde sábado que não há polícia militar nas ruas por causa de uma greve por melhores ordenados e condições de trabalho. Há saques no comércio e homicídios. O sindicato da polícia civil fala em mais de 100 mortos em seis dias