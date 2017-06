Brasil avança para segunda greve geral

Está em curso a segunda greve geral em pouco mais de dois meses no Brasil. Uma jornada de protesto que as centrais sindicais convocaram contra as reformas do código laboral e da segurança social, e ainda contra o que dizem ser a corrupção do governo do presidente Michel Temer. (Texto Miguel Cabral de Melo)

a adesão foi menor do que em abril, mas ainda assim com grandes repercussões na vida do país.