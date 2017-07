Bloqueio político e económico ao Qatar vai agravar-se

Emirado recusou cumprir lista de 13 exigências feitas por Arábia Saudita, Barain, Emirados Árabes Unidos e Egipto, que desde 5 de junho fecharam fronteiras e cortaram relações com o pequeno país, alegando que é um financiador do terrorismo e aliado dos xiitas do Irão