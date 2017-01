Barbárie em cadeia brasileira transmitida por telemóvel

A TVI conseguiu acesso, em exclusivo, a imagens brutais e sangrentas de mais um motim na cadeia brasileira de Alcaçuz, no Estado do Rio Grande do Norte. Pelo que se vê, é olho por ollho e dente por dente na guerra entre os bandos do tráfico de droga. São imagens que não se aconselham a pessoas mais sensíveis