Autor de atentado na Suécia confessa mas explica pouco

Homem de 39 anos, nascido na antiga república soviética do Uzbequistão, assumiu ter conduzido um camião contra as pessoas que passeavam numa rua do centro de Estocolmo. Rakhmat Akilov aceitou pacificamente a prisão preventiva, mas poucas explicações deu sobre as suas reais motivações