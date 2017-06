Ataque em Londres: vítimas muçulmanas socorridas 45 minutos depois

Um homem atropelou um grupo de pessoas que saía de uma mesquita, depois das orações do Ramadão. Um morto e dez feridos é o balanço até ao momento. Theresa May diz que a polícia respondeu ao incidente um minuto depois, mas testemunhas garantem que as ambulâncias demoraram 45 minutos e a polícia uma hora