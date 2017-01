Agredir os companheiros ou os filhos vai deixar de ser crime na Rússia

A Rússia vai descriminalizar a violência doméstica. Agredir os companheiros ou os filhos, desde que não provoque graves marcas físicas, passará a ser uma mera infração, punida com multa ou serviço comunitário. a propsota foi aprovada pelos deputados com 385 votos a favor e dois votos contra. A alteração passará a ser lei depois da votação na câmara alta do parlamento