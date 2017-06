Agência do Medicamento: Merkel nega acordo com Macron para apoiar candidatura de Lille

Angela Merkel nega que tenha feito um acordo secreto com o presidente francês para que França receba a Agência Europeia do Medicamento. A notícia é avançada por um jornal alemão, numa altura em que os líderes europeus estão reunidos em Bruxelas, a discutir a repartição das duas agências que vão deixar o Reino Unido, depois do Brexit. Portugal é um dos países que se candidatou a receber a agência do medicamento.