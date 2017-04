Zita Seabra responde às «invejas» de João Miguel Tavares

João Miguel Tavares assume a inveja que sente pela devoção da convidada, Zita Seabra, a Nossa Senhora de Fátima. O comentador do programa, ironicamente, questiona Zita Seabra em relação à atual situação do país, apontando o facto de António Costa ter conseguido o défice mais baixo da democracia com o PCP, e sem ter «estoirado» com o país.