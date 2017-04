«Melhorou a possibilidade da esquerda governar»

Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira comentam a entrevista, que António Costa deu á Rádio Renascença. O foco vai para o fato de António Costa ter dito que não sonha com a maioria absoluta, mas num acordo com a esquerda, e no convite feito pelo Eurogrupo a Mário Centeno.